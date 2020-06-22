Правительство России одобрило изменения в соглашение о кредите для БелАЭС

Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство России одобрило проект протокола о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение 2011 года о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства АЭС. Соответствующее распоряжение российского правительства опубликовано сегодня на российском официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.





Согласно проекту протокола, предполагается продление периода использования кредита на два года - до конца 2022-го. Кроме того, устанавливается фиксированная процентная ставка по кредиту в размере 3,3% годовых, а также переносится дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023-го.

Документ был представлен Минфином РФ и согласован с российскими МИД, Минэкономразвития, корпорацией "Росатом" и предварительно проработан с белорусской стороной. Правительство РФ поручило Минфину совместно с МИД и другими ведомствами провести с Беларусью переговоры и по достижении договоренности подписать протокол от имени правительства РФ.