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Мошенники создают сайты, похожие на Куфар, чтобы украсть деньги с банковских карт

22.06.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси набирает обороты популярная в России схема обмана пользователей сайтов бесплатных объявлений, сообщили представители площадки "Куфар".

Мошенники создают поддельные сайты, полностью или частично имитирующие дизайн онлайн-площадок, с целью выманить у пользователей данные платежных карт.

"В некоторых случаях единственное отличие – это другой адрес в поисковой строке. Так, вместо Kufar могут предложить перейти на Kyfar, а вместо официального домена Kufar.by перейти на .bel, .biz., .бел и т.п.", - отметили представители белорусской площадки объявлений.

Ссылки на такие поддельные сайты приходят продавцам и покупателям в мессенджерах, также злоумышленники пробуют связаться с жертвой в почтовых сервисах, представляясь службой поддержки или имитируя письмо от площадки объявлений.

Нельзя переходить по ссылкам, высылаемых в мессенджерах, так как во многих случаях подмену адреса заметить сложно, подчеркивают эксперты. В случае, если вы пострадали от действий мошенников, сразу же необходимо обратиться не только к администрации используемого ресурса, но и в правоохранительные органы.

 
 
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В Беларуси набирает обороты популярная в России схема обмана пользователей сайтов бесплатных объявлений, сообщили представители площадки "Куфар".
 
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