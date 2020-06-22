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Популярная российская блогер погибла в аварии на Бали

22.06.2020 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 21 июня на индонезийском острове Бали российская блогер Анастасия Тропицель разбилась на мотоцикле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Индонезии.

«Да, смерть Анастасии Зубриной подтверждаем. Россиянка разбилась на мотоцикле 21 июня на Бали. Консульский отдел занимается плотно этим ДТП, сотрудники консульского отдела поддерживают тесный контакт с родителями погибшей», – сказал агентству пресс-атташе российской дипмиссии Денис Тетюшин.

Популярная российская блогер погибла в аварии на Бали
Фото: instagram.com/nastyatropi 

Информация о гибели 18-летней девушки на Бали появилась в соцсетях в воскресенье вечером. Утверждается, что спортивный мотоцикл Анастасии потерял управление и врезался в бордюр. Россиянка получила тяжёлую ЧМТ и погибла на месте. Блогер не превышала скорость.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить», – написала мама Анастасии на странице дочери в Instagram.

На аккаунт блогера подписаны 1,2 миллиона пользователей. Тропицель рассказывала подписчикам о преодолении страхов и работе фриланса.

Люди в материале: Анастасия Тропицель, Анастасия Зубрина, Денис Тетюшин

 
 
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Новости России. 21 июня на индонезийском острове Бали российская блогер Анастасия Тропицель разбилась на мотоцикле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на...
 
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