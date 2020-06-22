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Популярная российская блогер погибла в аварии на Бали
Источник материала: СТВ
Новости России. 21 июня на индонезийском острове Бали российская блогер Анастасия Тропицель разбилась на мотоцикле. Об этом
«Да, смерть Анастасии Зубриной подтверждаем. Россиянка разбилась на мотоцикле 21 июня на Бали. Консульский отдел занимается плотно этим ДТП, сотрудники консульского отдела поддерживают тесный контакт с родителями погибшей», – сказал агентству пресс-атташе российской дипмиссии Денис Тетюшин.
Информация о гибели 18-летней девушки на Бали появилась в соцсетях в воскресенье вечером. Утверждается, что спортивный мотоцикл Анастасии потерял управление и врезался в бордюр. Россиянка получила тяжёлую ЧМТ и погибла на месте. Блогер не превышала скорость.
«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить», –
На аккаунт блогера подписаны 1,2 миллиона пользователей. Тропицель рассказывала подписчикам о преодолении страхов и работе фриланса.
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Новости России. 21 июня на индонезийском острове Бали российская блогер Анастасия Тропицель разбилась на мотоцикле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на...
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