В США протесты против убийства полицейским латиноамериканца переросли в беспорядки

Источник материала: ОНТ

В Комптоне (Калифорния, США) акции протеста из-за убийства полицией латиноамериканца Андреса Гуардадо перешли в столкновения с правоохранителями. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на CNN.

Изначально демонстрации проходили в калифорнийском городе Гардина. Люди выражали возмущение действиями полиции. После демонстранты отправились в Комптон к офису шерифа. Там произошли столкновения с правоохранителями. Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать собравшихся. Шесть человек были задержаны.

Андрес Гуардадо был застрелен 18 июня сотрудником полиции. Власти заявили, что погибший был замечен с огнестрельным оружием в руках и начал убегать при виде правоохранителей. Преследовавший Гуардадо страж правопорядка выстрелил в латиноамериканца шесть раз.

Ранее по всей стране вспыхнули массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский при задержании афроамериканца использовал жесткий удушающий прием. Флойд после этого скончался в больнице.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram