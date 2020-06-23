ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Волочкова сняла обувь в вертикальном шпагате

23.06.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Волочкова сняла обувь в вертикальном шпагате

Во время отдыха после очередной тренировки, 44-летняя балерина Анастасия Волочкова решила снова продемонстрировать чудеса своей растяжки, сообщает Cosmo.ru.

Танцовщица даже сейчас продолжает проводить большое количество времени в балетном зале и не пропускать тренировки. Так, после очередной тренировки балерина решила снять обувь на каблуках, чтобы позволить ногам немного отдохнуть. Знаменитость предпочла сделать это на камеру и эффектно. Она сняла туфли в вертикальном шпагате. 

Звезда бала одета в комбинезон с анималистичным принтом, который она дополнила тёмными туфлями на высоком каблуке. 

«А вы как снимаете обувь?» - спросила танцовщица у своих подписчиков. 

К сожалению, фолловеры не смоги оставлять свои комментарии под постом знаменитости, поскольку она предпочла запретить комментарии под публикацией.

фото: kp.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время отдыха после очередной тренировки, 44-летняя балерина Анастасия Волочкова решила снова продемонстрировать чудеса своей растяжки, сообщает Cosmo.ru. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я была неудачным абортом». Женщина нашла свою биологическую мать 30 лет спустя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика