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Волочкова сняла обувь в вертикальном шпагате
Источник материала: ОНТ
Во время отдыха после очередной тренировки, 44-летняя балерина Анастасия Волочкова решила снова продемонстрировать чудеса своей растяжки,
Танцовщица даже сейчас продолжает проводить большое количество времени в балетном зале и не пропускать тренировки. Так, после очередной тренировки балерина решила снять обувь на каблуках, чтобы позволить ногам немного отдохнуть. Знаменитость предпочла сделать это на камеру и эффектно. Она сняла туфли в вертикальном шпагате.
Звезда бала одета в комбинезон с анималистичным принтом, который она дополнила тёмными туфлями на высоком каблуке.
«А вы как снимаете обувь?» - спросила танцовщица у своих подписчиков.
К сожалению, фолловеры не смоги оставлять свои комментарии под постом знаменитости, поскольку она предпочла запретить комментарии под публикацией.
фото: kp.ru
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Во время отдыха после очередной тренировки, 44-летняя балерина Анастасия Волочкова решила снова продемонстрировать чудеса своей растяжки, сообщает Cosmo.ru. ...
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