Волочкова сняла обувь в вертикальном шпагате

Источник материала: ОНТ

Во время отдыха после очередной тренировки, 44-летняя балерина Анастасия Волочкова решила снова продемонстрировать чудеса своей растяжки, сообщает Cosmo.ru.

Танцовщица даже сейчас продолжает проводить большое количество времени в балетном зале и не пропускать тренировки. Так, после очередной тренировки балерина решила снять обувь на каблуках, чтобы позволить ногам немного отдохнуть. Знаменитость предпочла сделать это на камеру и эффектно. Она сняла туфли в вертикальном шпагате.

Звезда бала одета в комбинезон с анималистичным принтом, который она дополнила тёмными туфлями на высоком каблуке.

«А вы как снимаете обувь?» - спросила танцовщица у своих подписчиков.

К сожалению, фолловеры не смоги оставлять свои комментарии под постом знаменитости, поскольку она предпочла запретить комментарии под публикацией.

фото: kp.ru