Грабители передумали грабить курьера, когда тот расплакался (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Необычное ограбление попало на камеру наружного видеонаблюдения и быстро распространилось по Сети. В Пакистане двое неизвестных попытались ограбить курьера, но внезапно передумали из-за его бурной реакции.

Видеозапись позволяет увидеть, как курьер из службы по доставке еды выходит из дома и идет к своему мопеду. Его перехватывают два грабителя, которые приказали ему отдать наличные деньги.

Тот повиновался. Однако, видимо, ситуация сильно расстроила курьера, потому что он расплакался. Вместо того чтобы скрыться, злоумышленники вдруг передумали и вернули мужчине деньги, после чего один из них даже обнял его. Оба ободряюще похлопали удивленного парня по плечу.

После этого они пожали друг другу руки и мирно разъехались в разные стороны. Пока местные правоохранители ищут преступников, комментаторы под видео отмечают: «вера в человечество пока не потеряна».

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