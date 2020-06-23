Судьба аккумуляторного завода в Бресте. Президент рассказал, как может пройти референдум

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером общением с людьми.





Одной из тем стало строительство аккумуляторного завода. Будущее этого предприятия определит региональный референдум. Проведут его после президентских выборов.

«Проведем референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте ( читайте здесь ).

Евгений Пустовой, корреспондент:

До результатов городского плебесцита, производство будет заморожено. Что может быть демократичнее референдума? Только народный подсчет голосов.





– В отношении референдума: вот эти тетки, которые будут назначены в избирательные комиссии, кроме них никто туда не сможет пройти.





– Не оскорбляй, это твоя жена, какая она тетка.

– Ну, женщины.

– Так, твоя жена будет в избирательной комиссии. Тебя устраивает? Веришь ты?

– Не только моя жена. Понимаете, должны быть простые граждане там. А не так, что просто назначены какие-то, или с опытом туда, в избирательную комиссию.





– Ты не будешь, из семьи один человек. Да не переживай ты. Будет абсолютно транспарентные, прозрачные...

– Видео можно будет снимать?

– Да хоть кино.

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