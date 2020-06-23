ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Судьба аккумуляторного завода в Бресте. Президент рассказал, как может пройти референдум

23.06.2020 22:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером общением с людьми.

Судьба аккумуляторного завода в Бресте. Президент рассказал, как может пройти референдум

Одной из тем стало строительство аккумуляторного завода. Будущее этого предприятия определит региональный референдум. Проведут его после президентских выборов.

«Проведем референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте (читайте здесь).

Евгений Пустовой, корреспондент:
До результатов городского плебесцита, производство будет заморожено. Что может быть демократичнее референдума? Только народный подсчет голосов.

Судьба аккумуляторного завода в Бресте. Президент рассказал, как может пройти референдум

– В отношении референдума: вот эти тетки, которые будут назначены в избирательные комиссии, кроме них никто туда не сможет пройти.

Судьба аккумуляторного завода в Бресте. Президент рассказал, как может пройти референдум

– Не оскорбляй, это твоя жена, какая она тетка.
– Ну, женщины.
– Так, твоя жена будет в избирательной комиссии. Тебя устраивает? Веришь ты?
– Не только моя жена. Понимаете, должны быть простые граждане там. А не так, что просто назначены какие-то, или с опытом туда, в избирательную комиссию.

Судьба аккумуляторного завода в Бресте. Президент рассказал, как может пройти референдум

– Ты не будешь, из семьи один человек. Да не переживай ты. Будет абсолютно транспарентные, прозрачные...
– Видео можно будет снимать?
– Да хоть кино.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»

Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами»

Александр Лукашенко на встрече с брестской оппозицией: «Держи папу, не пускай его на площадь»

Люди в материале: Александр Лукашанко

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий день...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кодекс об административных правонарушениях обновится примерно наполовину: за что теперь не будут штрафовать, а только предупреждать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика