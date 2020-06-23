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Судьба аккумуляторного завода в Бресте. Президент рассказал, как может пройти референдум
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером общением с людьми.
Одной из тем стало строительство аккумуляторного завода. Будущее этого предприятия определит региональный референдум. Проведут его после президентских выборов.
Евгений Пустовой, корреспондент:
– В отношении референдума: вот эти тетки, которые будут назначены в избирательные комиссии, кроме них никто туда не сможет пройти.
– Не оскорбляй, это твоя жена, какая она тетка.
– Ты не будешь, из семьи один человек. Да не переживай ты. Будет абсолютно транспарентные, прозрачные...
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Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий день...
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