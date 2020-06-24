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Лукашенко выделил Бакиеву участок в 45 соток возле своей резиденции. Вот где он находится

24.06.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В марте 2020 года по решению Александра Лукашенко бывшему руководителю Кыргызстана Курманбеку Бакиеву выделили участок в 45 соток возле резиденции президента на Минском море, следует из данных Единого госрегистра недвижимого имущества Беларуси. Читайте, что это за земля и для чего она предназначена.


Скриншот с карты «Яндекс»

Курманбек Бакиев, его родственники и члены ближнего круга бежали из Кыргызстана после апрельской революции 2010 года. Тогда в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате этих событий в Кыргызстане сменилась власть, а Бакиев поселился в Беларуси и получил гражданство. В 2015 году он построил дом в Ржавце, который в 2019-м подарил дочери.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

А 17 марта 2020 года Курманбеку Бакиеву в пожизненное наследуемое владение предоставили земельный участок в 45 соток на Минском море — недалеко от резиденции президента «Заславль-2». Целевое назначение — для ведения личного подсобного хозяйства. Вот его примерные границы:

Участок предоставлен на основании решения Миноблисполкома с грифом «Для служебного пользования». Оно было принято в соответствии с решением президента Беларуси (резолюция от декабря 2019 года).

Курманбеку Бакиеву сейчас 70 лет. В Кыргызстане экс-президент заочно приговорен к 30 годам лишения свободы. Власти этой страны добиваются от Беларуси выдачи Бакиева, его родственников и соратников в течение последних лет. Но белорусская сторона неоднократно отказывала в их выдаче под предлогом угрозы политического преследования на родине.


Фото: пресс-служба президента

В Беларуси у бывшего руководства Кыргызстана также есть и бизнес-интересы. Они связаны с Белорусской национальной биотехнологической корпорацией (БНБК), которая строит большой завод по производству удобрений под Руденском.

Да, белорусскому государству там принадлежит блокирующий пакет акций, но соучредителями БНБК выступают также ряд эмиратских и шотландских компаний. Ключевым собственником шотландских офшоров числится племянник Курманбека Бакиева Асылбек Салиев. А в директоре БНБК Данииле Урицком в Кыргызстане опознали бывшего премьер-министра Данияра Усенова.

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Теги: Минск
 
 
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