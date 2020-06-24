Источник материала: СТВ

Новости мира. В Саудовской Аравии для иностранных паломников отменили хадж до конца года. Запрет не коснётся тех, кто уже же находится на территории королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Паломничество к святыням в Саудовской Аравии – один из пяти столпов ислама. Каждый год около 2,5 миллионов мусульман из более чем 180 стран совершают хадж. Он включает молитвы и религиозные обряды на протяжении шести дней в Мекке.





В 2020 году этот период приходится на 28 июля – 2 августа. Между тем Саудовская Аравия постепенно ослабляет карантинные меры. С этой недели отменён комендантский час на всей территории страны. Работники вернулись на свои места.