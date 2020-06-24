Строительная отрасль с вводом в эксплуатацию БелАЭС больше будет ориентироваться на использование электроэнергии

Источник материала: ОНТ

С вводом в эксплуатацию БелАЭС строительная отрасль будет всё больше ориентироваться на использование электрической энергии. Инновации в этой сфере сегодня обсуждали специалисты на профильной пресс-конференции.

Причём этот тренд касается не только стадии возведения, но и эксплуатации готовых объектов. Не так давно у нас в стране был налажен выпуск электрооборудования для отопления. Несколько экспериментальных домов, где эта технология уже применена, возведены в Барановичах и Бресте. Специалисты говорят о том, что в ближайшее пятилетие доля таких объектов значительно увеличится. На сколько именно – это, по их мнению, будет зависеть от темпов возведения соответствующей инфраструктуры.

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