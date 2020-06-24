Эти футболисты годами были верны одному клубу. Сейчас такое редкость

Источник материала: Tut.by

В прошлом веке ситуации, когда игрок проводил всю карьеру в одном клубе, были обыденными, но во времена крупных трансферов и топ-клубов с миллиардными бюджетами это стало большой редкостью. SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить современных футболистов, которые более 10 лет подряд играли в родной команде. Тем более, на этой неделе день рождения отмечают такие «однолюбы», как Мальдини, Рауль и Месси.

Фото: Reuters, официальные сайты клубов.