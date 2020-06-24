Белорусская федерация футбола определила символическую сборную 14 тура

Источник материала: ОНТ

Отметим достижение Игоря Стасевича: он попадает в компанию лучших в пятый раз.

В третий раз в числе 11 лучших - Габриэль Рамос из жодинскго Торпедо-БелАЗ. Отметим, что в символической сборной по два игрока из БАТЭ (кроме Стасевича это Евгений Яблонский), брестского «Динамо» - Кирилл Печенин и Денис Лаптев, а также гродненского «Немана» - Павел Забелин и Андрей Васильев. Также в числе лучших Игорь Кузьменок из Ислочи, который признан игроком тура.

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