В Карпатах смывает водой известный украинский курорт: видео потопа в Буковеле

Источник материала: Виртуальный Брест

Мощный паводок привел к сильному затоплению украинского горнолыжного курорта Буковель, что в Ивано-Франковскойц области. Видео потопа опубликовали очевидцы в YouTube.





Обильные дожди привели к затоплению множества населенных пунктов на западе Украины. Не прошла стороной беда у курорт Буковель. Там вода вышла из берегов местной реки. В результате этого подтопленными оказались улицы и множество коттеджей комплекса.

При это в селе Буковец произошел сдвиг верхнего слоя почвы. Это привело к тому, что пришлось полностью перекрыть дорогу государственного значения Р-24 "Татаров - Каменец-Подольский".

Также известно, что паводки накрыли несколько областей на западе Украины в результате сильных ливней. Фото и видео последствий можно увидеть в публикации.

Как сообщал NEWSONE ранее, проезжую часть сильно размыло в Яремче Ивано-Франковской области из-за серьезной непогоды. Едва по ней прошли женщина с детьми, дорога рухнула вниз.