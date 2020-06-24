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В Карпатах смывает водой известный украинский курорт: видео потопа в Буковеле

24.06.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мощный паводок привел к сильному затоплению украинского горнолыжного курорта Буковель, что в Ивано-Франковскойц области. Видео потопа опубликовали очевидцы в YouTube.

В Карпатах смывает водой известный украинский курорт: видео потопа в Буковеле

Обильные дожди привели к затоплению множества населенных пунктов на западе Украины. Не прошла стороной беда у курорт Буковель. Там вода вышла из берегов местной реки. В результате этого подтопленными оказались улицы и множество коттеджей комплекса.

При это в селе Буковец произошел сдвиг верхнего слоя почвы. Это привело к тому, что пришлось полностью перекрыть дорогу государственного значения Р-24 "Татаров - Каменец-Подольский".

Также известно, что паводки накрыли несколько областей на западе Украины в результате сильных ливней. Фото и видео последствий можно увидеть в публикации.

Как сообщал NEWSONE ранее, проезжую часть сильно размыло в Яремче Ивано-Франковской области из-за серьезной непогоды. Едва по ней прошли женщина с детьми, дорога рухнула вниз.

 
 
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  Мощный паводок привел к сильному затоплению украинского горнолыжного курорта Буковель, что в Ивано-Франковскойц области. Видео потопа опубликовали очевидцы в...
 
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