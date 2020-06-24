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Трассу М1/Е30 планируется реконструировать под автомагистраль

24.06.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Трассу М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации планируется реконструировать под автомагистраль бесперебойного движения. Об этом сообщил сегодня журналистам главный инженер ГП "Белгипродор" Петр Невмержицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Трассу М1/Е30 планируется реконструировать под автомагистраль

"В Минтрансе только что обсуждалось новое направление. Было принято решение подготовить инвестиционный проект по реконструкции автомобильной дороги М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации под автомагистраль, которая будет обеспечивать бесперебойное движение транспорта. Ее проведут по всем европейским нормам. Инвестиционный проект будет большим, я думаю, он будет рассчитан до 2030 года", - отметил главный инженер. Реконструкция, в частности, исключит возможность попадания животных на дорогу, будет запрещено движение низкоскоростной техники, пешеходов и велосипедистов.

Петр Невмержицкий рассказал и о других проектах. "Многие мостовые сооружения уже исчерпали свои ресурсы, возникла необходимость оперативного вмешательства. В настоящее время аварийных сооружений 32, четыре первоочередных будут реконструированы в этом году, в следующем году - еще восемь. Кроме того, планируется реконструкция трассы М3 в направлении Витебска, задача на ближайшие годы - реконструировать 56 км дороги", - рассказал он.

Трассу М1/Е30 планируется реконструировать под автомагистраль

Главный инженер отметил, что в отрасли активно внедряются инновационные технологии, они позволяют значительно сэкономить стоимость строительства объектов и сократить срок реализации проектов. Например, инновации применяются сейчас в проектировании и строительстве мостов с металлическим пролетным строением.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Трассу М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации планируется реконструировать под автомагистраль бесперебойного движения. Об этом сообщил сегодня...
 
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