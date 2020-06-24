Трассу М1/Е30 планируется реконструировать под автомагистраль

Источник материала: Виртуальный Брест

Трассу М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации планируется реконструировать под автомагистраль бесперебойного движения. Об этом сообщил сегодня журналистам главный инженер ГП "Белгипродор" Петр Невмержицкий, передает корреспондент БЕЛТА.





"В Минтрансе только что обсуждалось новое направление. Было принято решение подготовить инвестиционный проект по реконструкции автомобильной дороги М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации под автомагистраль, которая будет обеспечивать бесперебойное движение транспорта. Ее проведут по всем европейским нормам. Инвестиционный проект будет большим, я думаю, он будет рассчитан до 2030 года", - отметил главный инженер. Реконструкция, в частности, исключит возможность попадания животных на дорогу, будет запрещено движение низкоскоростной техники, пешеходов и велосипедистов.

Петр Невмержицкий рассказал и о других проектах. "Многие мостовые сооружения уже исчерпали свои ресурсы, возникла необходимость оперативного вмешательства. В настоящее время аварийных сооружений 32, четыре первоочередных будут реконструированы в этом году, в следующем году - еще восемь. Кроме того, планируется реконструкция трассы М3 в направлении Витебска, задача на ближайшие годы - реконструировать 56 км дороги", - рассказал он.





Главный инженер отметил, что в отрасли активно внедряются инновационные технологии, они позволяют значительно сэкономить стоимость строительства объектов и сократить срок реализации проектов. Например, инновации применяются сейчас в проектировании и строительстве мостов с металлическим пролетным строением.