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Новый минивэн Kia Carnival: первые изображения

24.06.2020 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вслед за дизайнерским эскизом на прошлой неделе компания Kia поделилась первыми снимками четвертого поколения минивэна Carnival. Пока что речь идет о самой дорогой версии модели, предназначенной для корейского рынка.


Напомним, что для нового Carnival маркетологи Kia придумали отдельный термин — Grand Utility Vehicle («большой универсальный автомобиль»), внешность которого объединяет черты минивэнов и SUV. Одной из особенностей экстерьера нового Carnival является решетка радиатора, визуально объединенная с головной оптикой с изломанными полосками дневных ходовых огней — такой стиль дизайнеры Kia называют «симфонической архитектурой».


Снимков интерьера нового минивэна Kia не обнародовала, обмолвившись, что машина после смены поколений станет просторнее. На это намекают и возросшие габариты — в длину Carnival прибавил 4 см (5,15 м), колесная база удлинилась на 3 см (до 3,09 м). И на этом официальные подробности о новинке заканчиваются — больше деталей Kia озвучит ближе к моменту рыночного дебюта, который в Южной Корее состоится в третьем квартале текущего года.


Ожидается, что за основу нового Carnival будет взята платформа Sorento, сменившего поколения минувшей весной. По всей видимости, с кроссовером будущая новинка разделит и гамму силовых агрегатов, включая 2,5-литровую бензиновую турбо-«четверку» объемом 2,5 л, гибридную установку на основе турбомотора 1.6 и 2,2-литровый дизель.

 
 
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Вслед за дизайнерским эскизом на прошлой неделе компания Kia поделилась первыми снимками четвертого поколения минивэна Carnival.
 
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