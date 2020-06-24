Девушка оставила картофель без присмотра на три месяца, и он попытался захватить ее квартиру

Источник материала: ОНТ

Пользовательница Twitter оставила без присмотра картошку на три месяца, и она разрослась на несколько десятков сантиметров. Фото она опубликовала в своем аккаунте, пишет twizz.ru .

Картофель пророс настолько сильно, что его стебли проникли даже сквозь фугу между сантехникой и кафелем.

В Сети сравнили картошку с монстром и начали шутить на тему того, что она собралась захватить мир.

Оказывается, что девушка не единственная, кто столкнулся с этой проблемой. Ее поддержали и опубликовали похожие снимки.

Фото: twitter.com/donna9p

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram