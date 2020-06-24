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Минчане стали в огромные очереди за водой: в сети гадают, когда приедет ОМОН

24.06.2020 17:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске случилась беда. Люди, которые живут в Сухарево, первыми пожаловались на воду из-под крана. Говорят, что запах воды похож на йод – в общем, пахнет отвратительно. «После душа глаза щиплет», – поделились жильцы дома на улице Панченко, пишет TUT.by. В соцсетях добавляют, что казус затронул не только Сухарево, но и Малиновку, Кунцевщину, Каменную горку, Юго-Запад и так далее.

Коммунальщики связали сильный, едкий запах с «высокими температурами, которые установились в последние дни». Сообщается, что проблему намерены решить уже к концу дня: работы идут на сети водоснабжения, как на территории Минска, так и за его пределами. Вместе с тем лаборатория «Минскводоканала» сделала пробы воды в нескольких районах города и заявила, что все характеристики воды полностью соответствуют стандартам. А показатель по запаху – в верхнем допустимом пределе.

Минчане в разных частях города уже выстроились в очереди, чтобы набрать в ведерки чистую воду. Кому-то прямо к домам питьевую воду подвозят в цистернах, а кто-то пришел к питьевым фонтанчикам. Дела обстоят примерно так:

А соцсети опять за свое:

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске случилась беда. Люди, которые живут в Сухарево, первыми пожаловались на воду из-под крана. Говорят, что запах воды похож на йод – в общем, пахнет...
 
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