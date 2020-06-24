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Минчане стали в огромные очереди за водой: в сети гадают, когда приедет ОМОН
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Минске случилась беда. Люди, которые живут в Сухарево, первыми пожаловались на воду из-под крана. Говорят, что запах воды похож на йод – в общем, пахнет отвратительно. «После душа глаза щиплет», – поделились жильцы дома на улице Панченко,
Коммунальщики связали сильный, едкий запах с «высокими температурами, которые установились в последние дни». Сообщается, что проблему намерены решить уже к концу дня: работы идут на сети водоснабжения, как на территории Минска, так и за его пределами. Вместе с тем лаборатория «Минскводоканала» сделала пробы воды в нескольких районах города и заявила, что все характеристики воды полностью соответствуют стандартам. А показатель по запаху – в верхнем допустимом пределе.
Минчане в разных частях города уже выстроились в очереди, чтобы набрать в ведерки чистую воду. Кому-то прямо к домам питьевую воду подвозят в цистернах, а кто-то пришел к питьевым фонтанчикам. Дела обстоят примерно так:
А соцсети опять за свое:
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Сегодня в Минске случилась беда. Люди, которые живут в Сухарево, первыми пожаловались на воду из-под крана. Говорят, что запах воды похож на йод – в общем, пахнет...
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