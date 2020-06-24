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Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим»

24.06.2020 20:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Слова благодарности 24 июня в Москве звучат особенно часто. В адрес ветеранов – спасибо за Победу, в адрес военных – за яркое зрелище, и даже в адрес политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим»

Россияне, не сдерживая эмоций, благодарят тех, кто не побоялся, приехал и разделил с ними праздник.

Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим»

– Спасибо, что приехали, друзья!
– В столицу родины приехали!

Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим»

– Григорьич, держитесь!
– Победим, выстоим!

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Слова благодарности 24 июня в Москве звучат особенно часто. В адрес ветеранов – спасибо за Победу, в адрес военных – за яркое зрелище, и даже в...
 
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