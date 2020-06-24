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Отмена роуминга между Беларусью и Россией: когда ждать?

24.06.2020 21:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отмена роуминга между Беларусью и Россией: когда ждать?

Роуминг между Беларусью и Россией может быть отменен уже к октябрю 2020 года. Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. 

По словам Рапоты, вопрос отмены роуминга недавно поднимался на заседании группы высокого уровня. И тогда министерства связи двух стран взяли на себя обязательство решить вопрос отмены роуминга к октябрю-месяцу текущего года. 

Рапота отметил, что изначально инициатива исходила от парламентариев, принимавших участие в одном из Форумов регионов Беларуси и России, что, как отметил госсекретарь Союзного государства, является свидетельством активной вовлеченности парламентариев двух стран в союзное строительство.

При этом, на вопрос о том, как сейчас продвигается это самое союзное строительство, а также о том, какое влияние на процесс оказала пандемия, Рапота ответил, что с учетом сложности поставленных задач, ход дел можно охарактеризовать как нормальный.

«При всех тех сложностях, которые всегда существовали, никакой союз, никакое содружество не может развиваться без споров, без дискуссий, без каких-то противоречий даже на каких-то этапах. Главное, чтоб в итоге мы нашли консенсус», – подчеркнул Григорий Рапота.


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Роуминг между Беларусью и Россией может быть отменен уже к октябрю 2020 года. Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ рассказал госсекретарь Союзного...
 
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