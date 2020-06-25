«Кожны чалавек – гэта цэлы свет»: Беларусь отмечает 120 лет со дня рождения Кузьмы Чорного

Источник материала: ОНТ

«Кожны чалавек – гэта цэлы свет», – писал Кузьма Чорный. Сегодня 120 лет со дня рождения великого прозаика. Земляки отметили знаковую дату в формате open air. Улицы местечка Тимковичи ещё хранят шаги и помнят взгляд гения. Сам классик любил природу как-то особенно.





С чего начинается биография по метрике Николая Романовского? «Нарадзіўся ў маёнтку Боркі». Символическое «окно в мир» теперь «вписано» в деревню Жабчево. Отчая улица – уже имени Его. Семеро сельчан по-прежнему гордятся соседством.

Сергей Баран, земляк Кузьмы Чорного: «Калі хтосьці прыязджае з сяброў, знаёмых, заўсёды я прапаноўваю, каб папілі вады з гэтага калодзежа. Можа яны будуць ці пісаць гэтак, як наш вядомы зямляк Кузьма Чорны, а можа яшчэ і лепей. Узімку хадзіў і слухаў аўдыёкнігу "Насцечка". Лірычны, добры твор пра дзяўчынку, пра нягодніка Сержа».

Все персонажи не вымышлены – это везде у него. «Каролікаў сын зноў пра нас расказвае», – обсуждали прочитанное тимковляне. Он же считал местечко своей настоящей Родиной. Отсюда – псевдоним. Деда по-уличному звали «Чорным».

Ирина Кисляк, председатель Копыльского районного Совета депутатов: «Гістарычны цэнтр аграгарадка Цімкавічы, дзе зараз праводзяцца работы па добраўпарадкаванні. Будзе ўстаноўлены валун з памятнай дошкай, на якой будуць напісаны словы Кузьмы Чорнага».

Тимковляне сегодня ходят по улице Чорного, в школу имени Его, а на досуге – в персональный музей. Открыт более полувека. К слову, сразу писали «Чёрный» (через «ё»). Сейчас – по классике. Знакомый с детства образ с #120 – выставка реальная и виртуальная.

Он не был фантастом, но в своих романах постоянно искал будущее, предвидел грядущее третье поколение. Собрание сочинений Чорного в семи томах (1992 года) переиздать бы. Эту «правду жизни» литературные критики сегодня ставят рядом с произведениями Достоевского, Камю и Манна.

Чорный «видел» свои строки и... прекрасно иллюстрировал. В честь юбилея – пленэр. Воспитанники Тимковичской школы искусств сегодня живописали то, что вдохновляло век назад автора первых белорусских романов «Сястра» и «Зямля».

Людмила Нижевич, заведующая Литературным музеем Кузьмы Чорного: «Ён пазнаў бы тую хатку, куды маці прыбягала пазычыць кавалачак сала, калі ён ехаў паступаць у Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. Пазнаў бы ён і Радзівілаўскі парк, і, канешне, Бушылаўскую крынічку, і Скіп’ёўскі лес, я думаю, таксама пазнаў бы. Сэрца пазнала б!»

Когда Чорный родился, у леса на опушке стоял «сведка бур у чалавечых душах». 120 лет спустя «прозаическим» валуном отметили место дома, где за окном с «фіранкамі» появился на свет по-прежнему замечательный сосед. Всегда Ваш и всегда Наш классик.

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