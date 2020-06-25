ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Столетний орган восстановили в Ляховичском районе

25.06.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ляховичском районе Брестской области восстановили орган, изготовленный в начале ХХ столетия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Столетний орган восстановили в Ляховичском районе

Орган в костеле святых Петра и Павла в деревне Медведичи появился в 1912 году по инициативе местного ксендза Яна Эйсмонта. Священнослужитель понимал, что такое приобретение подчеркнет высокий статус храма. Инструмент заказали в виленской фирме Петра Войтеховича. Мастера сделали орган с двумя клавиатурами, педалью на 17 регистров. У него 924 трубы, размер которых колеблется от нескольких сантиметров до пяти метров в высоту. Он занимает два этажа костела.

"Наш орган играл, но уже фальшивил. Его отремонтировал автор энциклопедии "Органы Беларуси" профессор БГУ Александр Бурделев, - рассказали в Ляховичском райисполкоме. - В июне мы планировали провести в Медведичах международный органный фестиваль и презентовать на нем восстановленный инструмент. Должны были приехать музыканты из России, Польши, Германии. Однако пандемия внесла коррективы, и фестиваль был отменен. Презентуем орган 26 июня в 13.00".

Столетний орган - достояние костела святых Петра и Павла. Построенный в 1908 году в стиле эклектики храм является памятником архитектуры. Он возведен по проекту польского архитектора Стефана Шиллера. Костел в Медведичах стал местом поломничества.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Ляховичском районе Брестской области восстановили орган, изготовленный в начале ХХ столетия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме. Орган в костеле...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцке в районе вокзала легковушка не уступила мотоциклисту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика