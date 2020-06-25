Столетний орган восстановили в Ляховичском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ляховичском районе Брестской области восстановили орган, изготовленный в начале ХХ столетия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.





Орган в костеле святых Петра и Павла в деревне Медведичи появился в 1912 году по инициативе местного ксендза Яна Эйсмонта. Священнослужитель понимал, что такое приобретение подчеркнет высокий статус храма. Инструмент заказали в виленской фирме Петра Войтеховича. Мастера сделали орган с двумя клавиатурами, педалью на 17 регистров. У него 924 трубы, размер которых колеблется от нескольких сантиметров до пяти метров в высоту. Он занимает два этажа костела.

"Наш орган играл, но уже фальшивил. Его отремонтировал автор энциклопедии "Органы Беларуси" профессор БГУ Александр Бурделев, - рассказали в Ляховичском райисполкоме. - В июне мы планировали провести в Медведичах международный органный фестиваль и презентовать на нем восстановленный инструмент. Должны были приехать музыканты из России, Польши, Германии. Однако пандемия внесла коррективы, и фестиваль был отменен. Презентуем орган 26 июня в 13.00".

Столетний орган - достояние костела святых Петра и Павла. Построенный в 1908 году в стиле эклектики храм является памятником архитектуры. Он возведен по проекту польского архитектора Стефана Шиллера. Костел в Медведичах стал местом поломничества.