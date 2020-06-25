27 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

27 июня 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета Богуцкий Юрий Александрович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.





27 июня 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет глава администрации Ленинского района г. Бреста Милошевский Валентин Станиславович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21-06-12.

27 июня 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Шевердин Алексей Владимирович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.

27 июня 2020 г. с 9:00 до 12:00 "прямую телефонную линию" с жителями Бреста и Брестской области проводит первый заместитель генерального директора БОУП "Управление ЖКХ" Каменец Геннадий Степанович.

"Прямая телефонная линия" будет проводится по номеру 8-0162-27-92-50