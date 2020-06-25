Лукашенко: Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в выборы и внутренние дела

Источник материала: ОНТ

Происходит вмешательство извне во внутренние дела страны и предвыборную гонку. Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко в четверг, производя кадровые решения, пишет БелТА.

Говоря о нынешней ситуации в стране, Президент заметил, что в интернете активно появляются «жуткие фейки», которые созданы с целью дискредитировать действующую власть.

Александр Лукашенко признался, что некоторые из этих «вбросов» его удивляют.

«Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 миллионов долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — сообщил Президент.

Глава белорусского государства уточнил, что происходит фальсификация информации, и не разбирающиеся банковских документах люди всему верят.

«Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это», — заявил он.

Президент также затронул тему фейков в сфере безопасности.

«По военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее, - отметил Президент. - Люди, особенно молодежь, которые там сидят (в телеграмм-каналах - прим. БелТА), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против Президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит».

Белорусский лидер заметил, что оппоненты действующей власти требуют честных и порядочных выборов, при этом сами пользуются нечестными методами.

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», - заявил Президент.

«Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем», - добавил Александр Лукашенко.





Фото: БелТА

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