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Караев: незаконные уличные акции хорошо организованы, управляются через Telegram-каналы

25.06.2020 14:55 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Незаконные уличные акции хорошо организованы, управляются через Telegram-каналы. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, отвечая в парламенте на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Караев: незаконные уличные акции хорошо организованы, управляются через Telegram-каналы

Председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько попросил прокомментировать нападки, которые ведут в сторону МВД интернет-источники. "Что предпринимает Министерство внутренних дел по информационному сопровождению целесообразности, правомерности и необходимости своих действий?" - спросил депутат. Юрий Караев отметил в целом неплохую работу пресс-службы МВД, но признал, что делать в этом направлении нужно еще больше.

Министр подчеркнул, что "люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы". В качестве примера он привел стрим "Радио Свобода" 18 июня. "Они заменили собой стримы Тихановского. В бегущей строке, с комментариями самоорганизовывались и организовывались с кем-то: "смещаемся вправо", "смещаемся влево", "разрыв цепочки", - рассказал он.

Юрий Караев обратил внимание, что они не уходили после того, как было объявлено, что пикет завершился. "Они уже действуют совершенно осознанно не в целях пикета, а понимают прекрасно, что изобрели и демонстрируют новую форму массового мероприятия. Только это не прежняя толпа, а длинная цепочка. Но суть от этого не поменялась. Они управляются через Telegram-каналы и через стрим "Радио Свобода", - пояснил глава милицейского ведомства.

Такие массовые мероприятия опасны тем, что привлекают большое количество непричастных людей. "А те, которые причастны, потом начинают доказывать, что "шли из магазина", - сказал министр. Он привел несколько примеров, в том числе с врачом-онкологом, который якобы оказался в месте проведения акции случайно. Но видео доказывает, что это не так, что мужчина стоял в цепочке осознанно. "Но сейчас модно прикрываться врачами. Врач лечит, а вы его, милиционеры, схватили. Наши идеологические оппоненты используют именно такие вещи", - констатировал Юрий Караев.

Прокомментировал он и действия правоохранителей в Гомеле, где были задержаны глухонемые. "Начальнику УВД сказал поехать и извиниться перед обществом глухонемых", - сказал министр. Он подчеркнул, что трогать этих людей не нужно было, даже если они осознанно встали в цепочку. "Мы должны быть выдержаннее в разы, в десятки раз. Потому что нас обвинить легко", - добавил министр. В интернете, по его словам, немало материалов, в которых работа ОМОНа представлена в искаженном виде. МВД планирует увеличить количество групп документирования, чтобы показывать контраргументы.

 
Теги: Гомель
 
 
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  Незаконные уличные акции хорошо организованы, управляются через Telegram-каналы. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, отвечая в парламенте на...
 
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