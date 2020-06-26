ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Ивацевичском районе разработали маршрут для сплава на байдарках по Щаре

26.06.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивацевичском районе разработали туристический маршрут для сплава на байдарках по реке Щара, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор районного спортивно-оздоровительного учреждения "Вымпел" Анатолий Брюховецкий.

В Ивацевичском районе разработали маршрут для сплава на байдарках по Щаре

Однодневный маршрут начинается у деревни Добромысль и заканчивается возле Чемеловского озера. Туристам предлагают преодолеть по водной глади 23 км. "Этот маршрут подойдет для новичков, он не сложный. На этом участке реки открытая местность и красивая природа, нет быстрого течения, крутых поворотов, поваленных деревьев. Можно идти в спокойном темпе", - отметил Анатолий Брюховецкий. Он добавил, что сплавляться туристы будут в сопровождении инструкторов.

В пути предусмотрены минимум две стоянки. Для этого специалисты подобрали оптимальные места, где можно отдохнуть и перекусить.

При желании маршрут можно продлить на несколько дней. Вариантов может быть несколько. Например, водный поход от Ляховичского до Слонимского района.

Также прорабатываются другие маршруты для сплава на байдарках по Ивацевичскому району. "У нас есть Выгонощанское озеро, через которое проходит Огинский канал. Разработали маршрут, ждем разрешения на проход от национального парка "Беловежская пуща", на чье территории находится Выгонощанское. Конечная точка - десятый шлюз. Там есть интересные исторические места", - рассказал Анатолий Брюховецкий.

В этой же зоне располагается живописное Бобровичское озеро. По нему тоже разработан туристический маршрут с посещением памятных мест.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Ивацевичском районе разработали туристический маршрут для сплава на байдарках по реке Щара, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор районного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Солигорский район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика