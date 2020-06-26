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Германия готовит ответные меры на санкции США по «Северному потоку-2»
26.06.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: versiya.info
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, правительство Меркель выступает за то, чтобы ЕС принял скоординированные действия в отношении США, введших санкции по «Северному потоку-2».
Американские санкции могут ударить по германским и европейским компаниям, банкам и госслужбам, связанных с проектом трубопровода, пишет
Ранее газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на документ министерства экономики ФРГ также сообщала, что новые санкции США против «Северного потока-2» могут затронуть не только немецкие компании, но и государственные ведомства. Дело в том, что законопроект США предусматривает санкции для всех компаний, занятых в строительстве российского газопровода, а также ограничения «всех услуг, таких как проверки, инспекции или сертификация», которые необходимы для эксплуатации «Северного потока-2».
Министр энергетики России Александр Новак назвал санкции в отношении «Северного потока-2» незаконными и неадекватными. По его словам, с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности проект уже завершен. В текущий момент речь идет только о завершении физического строительства, добавил министр.
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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, правительство Меркель выступает за то, чтобы ЕС принял скоординированные действия в отношении США, введших санкции по...
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