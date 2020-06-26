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Германия готовит ответные меры на санкции США по «Северному потоку-2»

26.06.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: versiya.info

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, правительство Меркель выступает за то, чтобы ЕС принял скоординированные действия в отношении США, введших санкции по «Северному потоку-2».

Американские санкции могут ударить по германским и европейским компаниям, банкам и госслужбам, связанных с проектом трубопровода, пишет Коммерсантъ. Поэтому правительство Германии намерено инициировать совместный ответ ЕС на действия США. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на документ министерства экономики ФРГ также сообщала, что новые санкции США против «Северного потока-2» могут затронуть не только немецкие компании, но и государственные ведомства. Дело в том, что законопроект США предусматривает санкции для всех компаний, занятых в строительстве российского газопровода, а также ограничения «всех услуг, таких как проверки, инспекции или сертификация», которые необходимы для эксплуатации «Северного потока-2».

Министр энергетики России Александр Новак назвал санкции в отношении «Северного потока-2» незаконными и неадекватными. По его словам, с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности проект уже завершен. В текущий момент речь идет только о завершении физического строительства, добавил министр.

 
 
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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, правительство Меркель выступает за то, чтобы ЕС принял скоординированные действия в отношении США, введших санкции по...
 
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