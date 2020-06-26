Источник материала: Новости Волковыска

Красносельские меловые карьеры - эта экзотическая достопримечательность расположена недалеко от города Волковыска в Гродненской области. За меловыми карьерами прочно закрепилось неофициальное название «Белорусские Мальдивы». Популярность карьерам принесли необычный ландшафт, белые берега и бирюзовая вода. Часть красносельских карьеров не используется, в других добывают мел. Глубина карьеров исчисляется десятками метров, а берега обрывисты и с крутым уклоном. Территория опасна для купания и прогулок. Не пытайтесь там плавать, лучше полюбуйтесь на «Белорусские Мальдивы» в этом видео, снятом в ультравысоком разрешении 4к UHD.