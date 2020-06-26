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Мужчина пытался связаться со звездой телешоу целый год. И настойчивость зрителя спасла женщине жизнь
Источник материала: СТВ
Мужчина год пытался добиться разговора со звездой телешоу. Но его целью был не автограф, парень хотел спасти женщине жизнь.
Как
Мужчина попытался дозвониться ей, но не смог. Тогда медик обратился на конкурсную линию, заплатив 400 долларов, но это тоже не помогло. Мужчина не прекращал свои попытки и через год чудом встретился с бывшим соседом Амер, который передал ей слова врача.
Бри отнеслась к предупреждению медика не слишком серьёзно, но во время следующего приёма у доктора упомянула об уплотнении на шее. После обследования выяснилось, что у Амер рак щитовидной железы. Медлить с лечением было нельзя. Женщина перенесла две операции и прошла курс химиотерапии.
Сейчас Бри давно вылечилась от рака, но она до сих пор благодарна телезрителю за его настойчивость.
Ранее мы рассказывали о девушке, которая спасла себе жизнь сама.
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Мужчина пытался связаться со звездой телешоу целый год. И настойчивость зрителя спасла женщине жизнь
Мужчина год пытался добиться разговора со звездой телешоу. Но его целью был не автограф, парень хотел спасти женщине жизнь. Как сообщает News.com, эту историю...
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