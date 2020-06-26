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Мужчина пытался связаться со звездой телешоу целый год. И настойчивость зрителя спасла женщине жизнь

26.06.2020 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина год пытался добиться разговора со звездой телешоу. Но его целью был не автограф, парень хотел спасти женщине жизнь.

Как сообщает News.com, эту историю рассказала 37-летняя Бри Амер из Австралии. В 2005 году Амер принимала участие в популярном телешоу. Во время эфира врач из Вуллонгонга заметил на шее тогда ещё 23-летней девушки уплотнение.

Мужчина пытался связаться со звездой телешоу целый год. И настойчивость зрителя спасла женщине жизнь
Фото: Channel 10 

Мужчина попытался дозвониться ей, но не смог. Тогда медик обратился на конкурсную линию, заплатив 400 долларов, но это тоже не помогло. Мужчина не прекращал свои попытки и через год чудом встретился с бывшим соседом Амер, который передал ей слова врача.

Мужчина пытался связаться со звездой телешоу целый год. И настойчивость зрителя спасла женщине жизнь
Фото: News Limited 

Бри отнеслась к предупреждению медика не слишком серьёзно, но во время следующего приёма у доктора упомянула об уплотнении на шее. После обследования выяснилось, что у Амер рак щитовидной железы. Медлить с лечением было нельзя. Женщина перенесла две операции и прошла курс химиотерапии.

Мужчина пытался связаться со звездой телешоу целый год. И настойчивость зрителя спасла женщине жизнь
Фото: instagram.com/breeamer 

Сейчас Бри давно вылечилась от рака, но она до сих пор благодарна телезрителю за его настойчивость.  

Ранее мы рассказывали о девушке, которая спасла себе жизнь сама.  

Девушка рассматривала свои свадебные фотографии и увидела нечто странное – подробности здесь.   

Люди в материале: Бри Амер, Bree Amer

 
 
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Мужчина год пытался добиться разговора со звездой телешоу. Но его целью был не автограф, парень хотел спасти женщине жизнь. Как сообщает News.com, эту историю...
 
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