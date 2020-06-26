Лукашенко принял приглашение Путина и планирует обсудить с ним «некоторые вопросы»

Источник материала: Ежедневник

фото: pda.iarex.ru

30 июня под Ржевом состоится открытие памятника советскому солдату. Церемонию открытия мемориала планирует посетить Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что приехать на мероприятие Лукашенко пригласил лично Владимир Путин во время последнего визита белорусского президента в Москву на Парад Победы.

Сегодня во время рабочей поездки в Солигорск Александр Лукашенко подтвердил, что собирается принять приглашение.

"Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества", - цитирует белорусского президента Белт а.