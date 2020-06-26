Бари Алибасова доставили в психиатрическую клинику – СМИ

Источник материала: ОНТ

Продюсера Бари Алибасова попал в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Алибасов лечился в одной из московских клиник, его состояние ухудшилось. Отмечается, что это произошло на фоне принимаемых им лекарств.

Врачи решили отправить продюсера в психиатрическую больницу, его туда доставили на машине скорой помощи.

Напомним, что проблемы со здоровьем у Алибасова начались после того, как летом 2019-го он выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. У него был диагностирован ожог пищевода четвертой степени.

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