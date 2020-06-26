|
Бари Алибасова доставили в психиатрическую клинику – СМИ
Источник материала: ОНТ
Продюсера Бари Алибасова попал в психиатрическую клинику. Об этом
По информации источника, Алибасов лечился в одной из московских клиник, его состояние ухудшилось. Отмечается, что это произошло на фоне принимаемых им лекарств.
Врачи решили отправить продюсера в психиатрическую больницу, его туда доставили на машине скорой помощи.
Напомним, что проблемы со здоровьем у Алибасова начались после того, как летом 2019-го он выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. У него был диагностирован ожог пищевода четвертой степени.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продюсера Бари Алибасова попал в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, Алибасов лечился в одной из московских клиник,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)