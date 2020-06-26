Узнали, о чём сотрудники МЧС беседовали с красивыми девушками на пляжах Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Будьте осторожны при отдыхе на воде! Лето связано не только с отпуском, веселыми детскими играми на пляже, активным отдыхом, но и повышением рисков, которыми характеризуется проведение свободного времени на водоемах.

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Наступила жаркая пора и практически каждый из нас стремиться насладиться этими теплыми деньками и не упустить возможность вырваться на природу и искупаться в озере или реке. Но нередко обычное купание оборачивается трагедией.





Во исполнение решения местных органов власти организованы совместные рейды по местам массового отдыха граждан с целью предупреждения несчастных случаев.





Представителями ОСВОД, членами МООП Ленинского и Московского района города Бреста совместно с работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям напомнили горожанам отдыхающим правила безопасности на воде. Были проведены профилактические беседы с детьми, а также их родителями. Представитель ОСВОДа рассказала статистику по погибшим на воде в Брестской области.





Свод правил, которые должны соблюдаться на водоемах:

Купаться только в оборудованных местах; Плавать только вдоль берега или по направлению к нему (на глубине подстерегает масса опасностей: водоворот, холодное течение, судороги, плохое самочувствие); Не разрешается прыгать в воду с обрывов, дамб, мостов, лодок; Не разрешается заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; Запрещено подплывать к идущим лодкам, судам, и катерам; Запрещается купаться в нетрезвом виде.





Особый акцент сделали на родителях, отдыхающих с детьми. Родителям напомнили о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра.





Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!



