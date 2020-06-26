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Узнали, о чём сотрудники МЧС беседовали с красивыми девушками на пляжах Бреста

26.06.2020 18:31 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Будьте осторожны при отдыхе на воде! Лето связано не только с отпуском, веселыми детскими играми на пляже, активным отдыхом, но и повышением рисков, которыми характеризуется проведение свободного времени на водоемах.

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Наступила жаркая пора и практически каждый из нас стремиться насладиться этими теплыми деньками и не упустить возможность вырваться на природу и искупаться в озере или реке. Но нередко обычное купание оборачивается трагедией.

Узнали, о чём сотрудники МЧС беседовали с красивыми девушками на пляжах Бреста

Во исполнение решения местных органов власти организованы совместные рейды по местам массового отдыха граждан с целью предупреждения несчастных случаев.

Узнали, о чём сотрудники МЧС беседовали с красивыми девушками на пляжах Бреста

Представителями ОСВОД, членами МООП Ленинского и Московского района города Бреста совместно с работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям напомнили горожанам отдыхающим правила безопасности на воде. Были проведены профилактические беседы с детьми, а также их родителями. Представитель ОСВОДа рассказала статистику по погибшим на воде в Брестской области.

Узнали, о чём сотрудники МЧС беседовали с красивыми девушками на пляжах Бреста

Свод правил, которые должны соблюдаться на водоемах:

  1. Купаться только в оборудованных местах;
  2. Плавать только вдоль берега или по направлению к нему (на глубине подстерегает масса опасностей: водоворот, холодное течение, судороги, плохое самочувствие);
  3. Не разрешается прыгать в воду с обрывов, дамб, мостов, лодок;
  4. Не разрешается заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;
  5. Запрещено подплывать к идущим лодкам, судам, и катерам;
  6. Запрещается купаться в нетрезвом виде.

Узнали, о чём сотрудники МЧС беседовали с красивыми девушками на пляжах Бреста

Особый акцент сделали на родителях, отдыхающих с детьми. Родителям напомнили о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра.

Узнали, о чём сотрудники МЧС беседовали с красивыми девушками на пляжах Бреста

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!

Узнали, о чём сотрудники МЧС беседовали с красивыми девушками на пляжах Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  Будьте осторожны при отдыхе на воде! Лето связано не только с отпуском, веселыми детскими играми на пляже, активным отдыхом, но и повышением рисков, которыми...
 
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