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Узнали, о чём сотрудники МЧС беседовали с красивыми девушками на пляжах Бреста
26.06.2020 18:31 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Будьте осторожны при отдыхе на воде! Лето связано не только с отпуском, веселыми детскими играми на пляже, активным отдыхом, но и повышением рисков, которыми характеризуется проведение свободного времени на водоемах.
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Наступила жаркая пора и практически каждый из нас стремиться насладиться этими теплыми деньками и не упустить возможность вырваться на природу и искупаться в озере или реке. Но нередко обычное купание оборачивается трагедией.
Во исполнение решения местных органов власти организованы совместные рейды по местам массового отдыха граждан с целью предупреждения несчастных случаев.
Представителями ОСВОД, членами МООП Ленинского и Московского района города Бреста совместно с работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям напомнили горожанам отдыхающим правила безопасности на воде. Были проведены профилактические беседы с детьми, а также их родителями. Представитель ОСВОДа рассказала статистику по погибшим на воде в Брестской области.
Свод правил, которые должны соблюдаться на водоемах:
Особый акцент сделали на родителях, отдыхающих с детьми. Родителям напомнили о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра.
Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!
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Будьте осторожны при отдыхе на воде! Лето связано не только с отпуском, веселыми детскими играми на пляже, активным отдыхом, но и повышением рисков, которыми...
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