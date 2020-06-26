Минкульт сказал своё слово о пластиковых дверях в казематах Южных ворот Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

В нашем распоряжении оказался документ, в котором говорится о том, как Минкульт относится к встроенным пластиковым дверям в казематах Брестской крепости, у Южных ворот.





Напомним, внешний вид этого реставрированного помещения возмутил общественность города, хотя как ранее пояснял нам заказчики работ - у них всё по закону, соблюдены все документальные формальности. Если это так, значит проблем не должно быть? А вот как считает Министерство культуры:





Документ предоставлен Dzmitryj Suhaniajeŭ @suhaniajeu





Да, реконструкция в крепости дело непростое - шаг вправо или влево, уже можно попасть на проблемы. Будем надеяться, что проблема найдёт своё решение в том или ином формате.

Тем, кто считает, что мы зря подняли данный вопрос, так как этим навредили реконструкции, хотим заметить, что рано или поздно это всё равно появилось бы в прессе, не у нас, так у других. И если сейчас, на этом этапе ещё можно как-то урегулировать ситуацию, то нужно это делать, чтобы не получить ещё больше проблем в будущем.