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Минкульт сказал своё слово о пластиковых дверях в казематах Южных ворот Брестской крепости
26.06.2020 18:31 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В нашем распоряжении оказался документ, в котором говорится о том, как Минкульт относится к встроенным пластиковым дверям в казематах Брестской крепости, у Южных ворот.
Напомним,
Документ предоставлен
Да, реконструкция в крепости дело непростое - шаг вправо или влево, уже можно попасть на проблемы. Будем надеяться, что проблема найдёт своё решение в том или ином формате.
Тем, кто считает, что мы зря подняли данный вопрос, так как этим навредили реконструкции, хотим заметить, что рано или поздно это всё равно появилось бы в прессе, не у нас, так у других. И если сейчас, на этом этапе ещё можно как-то урегулировать ситуацию, то нужно это делать, чтобы не получить ещё больше проблем в будущем.
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В нашем распоряжении оказался документ, в котором говорится о том, как Минкульт относится к встроенным пластиковым дверям в казематах Брестской крепости, у...
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