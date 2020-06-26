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Роман Головченко посетил МТЗ

26.06.2020 18:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роман Головченко посетил МТЗ

Нарастить объем продаж – задача для Минского тракторного завода. Сегодня на предприятии побывал премьер-министр Беларуси.  

Привлечь иностранных инвесторов – тоже из первоочередных вопросов. На МТЗ уже реализуются серьёзные проекты: это и новая линейка производства, и впечатляющая география поставок продукции Made in Belarus.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Предприятие должно развиваться. Самое главное – определить оптимальную конфигурацию, соотношение, сколько надо вложить инвестиций и какую получить от этого отдачу. Сейчас завод ведет очень напряженные переговоры с мировыми лидерами, поставщиками оборудования, технологий, чтобы сделать это на выгодных для страны условиях». 

Предприятие ожидает техническое перевооружение. Главное – сохранить действующую площадку и интегрировать в него новые участки. 

Сегодня минский тракторный – один из флагманов белорусской промышленности. Более 90% продукции идет на экспорт. 

Фото: БЕЛТА

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Нарастить объем продаж – задача для Минского тракторного завода. Сегодня на предприятии побывал премьер-министр Беларуси.   Привлечь иностранных инвесторов –...
 
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