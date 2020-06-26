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Роман Головченко посетил МТЗ
Источник материала: ОНТ
Нарастить объем продаж – задача для Минского тракторного завода. Сегодня на предприятии побывал премьер-министр Беларуси.
Привлечь иностранных инвесторов – тоже из первоочередных вопросов. На МТЗ уже реализуются серьёзные проекты: это и новая линейка производства, и впечатляющая география поставок продукции Made in Belarus.
Предприятие ожидает техническое перевооружение. Главное – сохранить действующую площадку и интегрировать в него новые участки.
Сегодня минский тракторный – один из флагманов белорусской промышленности. Более 90% продукции идет на экспорт.
Фото: БЕЛТА
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Нарастить объем продаж – задача для Минского тракторного завода. Сегодня на предприятии побывал премьер-министр Беларуси. Привлечь иностранных инвесторов –...
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