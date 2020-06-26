|
Не простужавшийся 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья
Источник материала: ОНТ
Житель провинции Шэньси (Китай) Чэнь Хайган раскрыл секрет крепкого здоровья. О необычных упражнениях, которые позволили мужчине 30 лет не болеть,
Хайгану 50 лет. По заверениям мужчины, он не болеет уже 30 лет. Секрет здоровья китаец видит в необычных упражнениях: он ежедневно имитирует походку обезьян, опирающихся при передвижении на руки.
Чэнь уверен, что обезьянья походка помогает ему разминать мышцы и освежать их. Как только мужчина освоил это упражнение, то у него пропал звон в ушах, а также перестали болеть зубы. Более того, Хайган якобы не простужался в течение последних 30 лет.
Недавно китаец позаимствовал у приматов еще один трюк – он лазит по деревьям и прыгает с ветки на ветку.
Фото: pearvideo
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель провинции Шэньси (Китай) Чэнь Хайган раскрыл секрет крепкого здоровья. О необычных упражнениях, которые позволили мужчине 30 лет не болеть,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)