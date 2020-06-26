Не простужавшийся 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья

Источник материала: ОНТ

Житель провинции Шэньси (Китай) Чэнь Хайган раскрыл секрет крепкого здоровья. О необычных упражнениях, которые позволили мужчине 30 лет не болеть, рассказывает Daily Mail.

Хайгану 50 лет. По заверениям мужчины, он не болеет уже 30 лет. Секрет здоровья китаец видит в необычных упражнениях: он ежедневно имитирует походку обезьян, опирающихся при передвижении на руки.

Чэнь уверен, что обезьянья походка помогает ему разминать мышцы и освежать их. Как только мужчина освоил это упражнение, то у него пропал звон в ушах, а также перестали болеть зубы. Более того, Хайган якобы не простужался в течение последних 30 лет.

Недавно китаец позаимствовал у приматов еще один трюк – он лазит по деревьям и прыгает с ветки на ветку.

Фото: pearvideo

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