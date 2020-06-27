Жуткая авария под Слонимом: очевидцы сообщают, что есть погибшие

Источник материала: Tut.by

Лобовая авария произошла на трассе под Слонимом вечером 27 июня, есть погибшие. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



Фото: Анастасия Бондарович

По информации очевидцев, столкнулись фура и легковушка. Последняя в результате ДТП превратилась в груду металла. В группе « Slonim LIVE » во «ВКонтакте» пользователи пишут, что погибли два человека.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.



Фото: Анастасия Бондарович

(Будет дополнено.)