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Жуткая авария под Слонимом: очевидцы сообщают, что есть погибшие

27.06.2020 19:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лобовая авария произошла на трассе под Слонимом вечером 27 июня, есть погибшие. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото: Анастасия Бондарович

По информации очевидцев, столкнулись фура и легковушка. Последняя в результате ДТП превратилась в груду металла. В группе «Slonim LIVE» во «ВКонтакте» пользователи пишут, что погибли два человека.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.


Фото: Анастасия Бондарович

(Будет дополнено.)

 
 
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
 
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