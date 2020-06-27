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Жуткая авария под Слонимом: очевидцы сообщают, что есть погибшие
Источник материала: Tut.by
Лобовая авария произошла на трассе под Слонимом вечером 27 июня, есть погибшие. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, столкнулись фура и легковушка. Последняя в результате ДТП превратилась в груду металла. В группе «
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
(Будет дополнено.)
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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