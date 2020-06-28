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Телеканал ОНТ запускает кулинарное шоу «Народный повар»

28.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Телеканал ОНТ запускает кулинарное шоу «Народный повар»

Не пора ли подкрепиться? С рецептами поможем. Телеканал ОНТ запускает кулинарное шоу «Народный повар». Добро пожаловать в студию всем, кто знает толк во вкусной еде.


Совсем необязательно быть шеф-поваром, даже наоборот – студия открыта для всех, кто не боится готовить на публике. Вас ожидает 15 захватывающих кулинарных поединков и сотни рецептов на любой вкус. Поверьте, привычные блюда точно заиграют новыми красками. И никаких украшений даже для звёзд! В общем, покажем всю кухню как есть и в реальном времени.

Важная часть шоу посвящена культурному бэкграунду нашей истории, с которой так или иначе связана кухня. Поэтому поддержать влюблённых в кулинарию решили отечественные производители.

На участие в шоу поступило более 150 заявок, но лишь 16 белорусам придётся доказать свой поварской талант на глазах у всей страны. Считаете повседневную готовку рутиной? «Народный повар» вас разубедит! Новое кулинарное шоу в эфире ОНТ 12-го июля.

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Не пора ли подкрепиться? С рецептами поможем. Телеканал ОНТ запускает кулинарное шоу «Народный повар». Добро пожаловать в студию всем, кто знает толк во вкусной...
 
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