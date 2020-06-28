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Забор на даче из бутылок сделали под Брестом. Вы так тоже сможете
28.06.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как вам идея? Это дачный кооператив Здоровье перед Прилуками под Брестом. Как видите, всё просто, с пользой и эффективно. Сделать что-то подобное может каждый, главное подойти с умом и руками.
Забот сделан из пластиковых бутылок. Где владельцы нашли такое количество, остаётся загадкой.
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