Бразильский футболист выжил после падения на машине с 200-метровой скалы

Источник материала: ОНТ

Полузащитник бразильского футбольного клуба «Крузейро» Энрике выжил после серьезнейшего ДТП. Подробности рассказывает Globo Esporte.

Спортсмен сорвался с 200-метровой скалы в пропасть. Авария произошла возле национального парка «Рола Мока». Чтобы спасти футболиста, были задействованы 16 человек и четыре пожарные машины. Энрике был госпитализирован, при этом у бразильца не диагностировали ни одной серьезной травмы. Мужчина отделался ссадинами.

Из-за шока Энрике не смог ничего рассказать о причинах ДТП. Сейчас футболист находится под наблюдением врачей, он чувствует себя хорошо.

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Энрике провел за «Крузейро» 33 игры. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Vinnicius Silva/Cruzeiro

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