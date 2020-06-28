ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бразильский футболист выжил после падения на машине с 200-метровой скалы

28.06.2020 14:28 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Бразильский футболист выжил после падения на машине с 200-метровой скалы

Полузащитник бразильского футбольного клуба «Крузейро» Энрике выжил после серьезнейшего ДТП. Подробности рассказывает Globo Esporte.

Спортсмен сорвался с 200-метровой скалы в пропасть. Авария произошла возле национального парка «Рола Мока». Чтобы спасти футболиста, были задействованы 16 человек и четыре пожарные машины. Энрике был госпитализирован, при этом у бразильца не диагностировали ни одной серьезной травмы. Мужчина отделался ссадинами.

Из-за шока Энрике не смог ничего рассказать о причинах ДТП. Сейчас футболист находится под наблюдением врачей, он чувствует себя хорошо.

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Энрике провел за «Крузейро» 33 игры. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Vinnicius Silva/Cruzeiro

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник бразильского футбольного клуба «Крузейро» Энрике выжил после серьезнейшего ДТП. Подробности рассказывает Globo Esporte. Спортсмен сорвался с 200-метровой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днём молодёжи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика