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Карпенко: белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений

28.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений, заявил министр образования Игорь Карпенко во время официального открытия третьего трудового семестра — 2020, посвященного 75-летию Великой Победы. Мероприятие состоялось на площади Государственного флага Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Карпенко: белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений
Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк и Министр образования Игорь Карпенко во время мероприятия

«Мы с гордостью вспоминаем ударные молодежные стройки прошлых десятилетий: освоение целины, строительство БАМа, Березовской и Лукомльской ГРЭС, «ГродноАзота», Полоцкого и Мозырского нефтеперерабатывающих заводов, первые, яростные в своем трудовом запале, студенческие отряды. Это была целая эпоха созидательного труда, которая вписана в славную летопись нашей страны, в биографию многих людей. И эту летопись, я уверен, наша молодежь достойно продолжит. Эстафета поколений в надежных руках», — сказал Игорь Карпенко.

Карпенко: белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений

Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов — одно из приоритетных направлений БРСМ. В Беларуси студотрядовское движение поддерживается на государственном уровне с 2005 года. Это позволило значительно расширить возможности для молодежи, желающей заработать и получить колоссальный опыт студотрядовского братства, а кроме того, выстраивать работу данного направления в соответствии с реалиями времени и трудового законодательства. «Главное — не растерять накопленный опыт и умело использовать его в современных условиях, когда студотрядовское движение вышло на новый уровень и набирает все большую силу», — добавил министр.

Карпенко: белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений

Трудовые путевки в торжественной обстановке сегодня получили представители студотрядовского движения из разных регионов страны, в том числе сводные отряды трудовых проектов этого года: «Всебелорусская молодежная стройка «Город молодости» (Островец, Белорусская АЭС) и «Атлант-2020», которые уже завтра приступят к работе. Кроме того, во время церемонии прошел парад студотрядовских флагов и состоялась премьера новой песни движения «Гимн БСО» в исполнении студенческого строительного отряда «Эврика» имени Героя Советского Союза Виктора Ивановича Еронько Полоцкого государственного университета.

Карпенко: белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений

Молодежный праздник продолжится на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина», где состоится молодежная трудовая акция «Працуем раЗАм!». Бойцы студотрядов высадят в честь 75-летия Победы 75 хвойных деревьев, покрасят детскую площадку, благоустроят дорожки и окопы, помогут очистить поверхность техники от старой краски. Завершат день студотрядовский квест и экскурсия по «Линии Сталина».-0-

Фото Максима Гучека

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений, заявил министр образования Игорь Карпенко во время официального открытия третьего...
 
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