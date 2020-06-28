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Подробности ДТП в Барановичском районе, где погибли два человека

28.06.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Днём 27 июня на 34- километре автодороги Р-99 «Барановичи- Волковыск-Пограничный-Гродно» 41-летний житель Слонима, управляя автомобилем Фольксваген, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автопоездом под управлением 51-летнего жителя Минска.

Подробности ДТП в Барановичском районе, где погибли два человека

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Установлено, что женщина не была пристёгнута ремнём безопасности. Водитель седельного тягача госпитализирован. Угрозы его жизни нет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса.

Подробности ДТП в Барановичском районе, где погибли два человека

Следователями с участием специалистов ГКСЭ проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, автотехнические и транспортно-трасологическая экспертизы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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  Днём 27 июня на 34- километре автодороги Р-99 «Барановичи- Волковыск-Пограничный-Гродно» 41-летний житель Слонима, управляя автомобилем Фольксваген, выехал на полосу...
 
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