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Гончаренко все-таки вернулся в ЦСКА

28.06.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко продолжит работу с российским клубом. 28 июня армейцы объявили о возвращении специалиста к обязанностям главного тренера.


Фото: ПФК ЦСКА

«Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник — домашнее дерби со «Спартаком», - написано на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, ранее сообщалось, что Гончаренко уехал в Беларусь после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ, написал заявление об уходе и даже попрощался с командой.

В прошлом туре, 27 июня, ЦСКА сыграл на выезде вничью с «Динамо» (0:0). Командой руководил Сергей Овчинников, а Гончаренко находился на трибунах.

 
 
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