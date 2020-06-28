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Samsung Galaxy Fold Lite выйдет в 2021 году. Цена - 900 долларов

28.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2021 году Samsung выпустит «облегченную» версию смартфона Galaxy Fold с сгибающимся экраном. Об этом сообщает SamMobile.


На фото оригинальный Galaxy Fold

Такой вывод сделали из отчета аналитиков из Южной Кореи. Устройство, предположительно, назовут Galaxy Fold Lite и выставят ему цену в 900 долларов. Издание пишет, что для удешевления Samsung придется отказаться в смартфоне от определенных элементов. Но «вырезать» такие важные детали как шарнирный механизм или сам сгибающийся экран вряд ли получится.

Первоначально Galaxy Fold Lite якобы должны представить на предстоящем мероприятии производителя, которое намечено на 5 августа. Но по какой-то причине релиз решили сдвинуть на следующий год.

SamMobile пишет, что пока относится к этой информации с настороженностью, но она кажется правдивой. Samsung явно делает ставку на устройства с гибкими панелями, и для их продвижения цену так или иначе придется снижать. Напомним: оригинальный Galaxy Fold (обзор) продавался от 1980 долларов.

На уже упомянутой выше презентации Samsung покажет как минимум два смартфона линейки Galaxy Note20, 5G-версию «раскладушки» Galaxy Z Flip, смарт-часы Galaxy Watch 3, а также Galaxy Fold 2.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:

 
 
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