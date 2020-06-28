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Танцевать, петь и отрываться. В Лиде прошел фестиваль субкультур «Молодежная волна»
28.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
После продолжительного перерыва и ограничения в проведении массовых мероприятий культурная жизнь региона постепенно приходит в себя. Настоящим глотком свежего воздуха в этот жаркий день стал фестиваль субкультур «Молодежная волна»,
К этому событию работники Дворца культуры города Лиды готовились около двух месяцев: разрабатывали программу, созванивались и договаривались с артистами и творческими коллективами – старались максимально наполнить и разнообразить день. Получилось далеко не все запланированное – многие отказались от участия в последний момент, но даже несмотря на это, праздник получился. И зритель был, пусть немногочисленный по сравнению с прошлыми годами, но зато самый преданный, активный и в душе молодой.
– На изменения в программе повлияло много факторов, в частности, санэпидемиологическая обстановка, каникулы – школьники и учащиеся уехали за город, опять-таки длительный перерыв. Но мы рады всем, кто пришел. Для них лучшие артисты города сегодня пели, танцевали, проводили интерактивные игры, мастер-классы, – прокомментировала культорганизатор Дворца культуры города Лиды Лолита Кумпель.
…Официально к молодежи я не отношусь без малого вот уже три года. Но разве цифры в паспорте имеют значение, когда ощущаешь себя максимум на двадцать с «хвостиком»?! Конечно, нет. И это подтвердил фестиваль субкультур «
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После продолжительного перерыва и ограничения в проведении массовых мероприятий культурная жизнь региона постепенно приходит в себя. Настоящим глотком свежего...
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