 В Бресте продырявили новенькую велодорожку. И что, теперь так тут будет всегда?

Источник материала: Виртуальный Брест

Отличную велодорожку сделали возле парка Тысячелетия! Но, как говорят, в бочке мёда есть ложка дёгтя - кому-то понадобилось взять пробы асфальта.





Почему бы сразу не закрыть эти отверстия какими-то временными вставками аналогичного диаметра?







Очень хочется надеяться, что эти отверстия потом аккуратно заделают. Одно радует, что толщина асфальта там не менее 5 см.