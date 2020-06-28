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В Бресте продырявили новенькую велодорожку. И что, теперь так тут будет всегда?
28.06.2020 20:47 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Отличную велодорожку сделали возле парка Тысячелетия! Но, как говорят, в бочке мёда есть ложка дёгтя - кому-то понадобилось взять пробы асфальта.
Почему бы сразу не закрыть эти отверстия какими-то временными вставками аналогичного диаметра?
Очень хочется надеяться, что эти отверстия потом аккуратно заделают. Одно радует, что толщина асфальта там не менее 5 см.
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Отличную велодорожку сделали возле парка Тысячелетия! Но, как говорят, в бочке мёда есть ложка дёгтя - кому-то понадобилось взять пробы асфальта. Почему бы сразу...
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