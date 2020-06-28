Беларусь приняла на себя самый сокрушительный удар 22 июня 1941 года. Тогда же была уничтожена Лида

Источник материала: ОНТ

Обрушив удар на Брестскую крепость, почувствовав яростное сопротивление, фашисты уже в первый день войны осознали – план «Барбаросса» вряд ли станет тем блицкригом, на который они рассчитывали.

Именно белорусская земля приняла на себя первый и самый мощный удар вермахта в начале Великой Отечественной. Так повелось, что в 20-ых числах июня наши взоры и сердца прикованы к Бресту. Но в первый день войны этот город принимал удар не единственным. Тут конечно нет повода рассуждать, кто страдал больше, – до сих пор болит вся белорусская земля. Но чтобы понимать всю смертельную стремительность зла, вонзившегося в 4 часа утра в спящую страну, надо помнить всех и помнить, действительно всё. Сегодня вспомним не Брест. Другой город. В первый же день войны – 22 июня – во время массированного авиаудара фактически была уничтожена Лида.

По этому виадуку ходят железнодорожные составы с Востока на Запад и обратно. Путепроводу в Лиде 115 лет. Точнее, части элементов моста, который рухнул в бездну. 22-го июня 1941-го поезд из Ленинграда так и не прибыл на конечную станцию «Белосток».

Леонид Лавреш, писатель, краевед: «Па дакладу капітана Сумарокава, які кіраваў лідскім зенітным дывізіёнам, было цалкам знішчана тры вагоны. Колькасць людзей ён не прыводзіць. Упавал ляжалі трупы, нябожчыкі».

Вспоминают около 200 жертв той варварской бомбардировки в 4 часа 40 минут утра. Это взрослые, дети, игроки футбольной команды из Молодечно. Сегодня установлены лишь фамилии десяти чекистов. Всех укрыла братская могила на больничном дворе.

Алексей Литвин, заведующий отделом Института истории НАН Беларуси: «Галоўная мэта была бамбіць чыгуначныя станцыі, вузлы сувязі. З 53 аэрадромаў, якія былі ў Заходняй Беларусі, 26 падвергліся нападу ў першыя мінуты вайны. Аж да Пінска дацягвалі».

О том, что началась война, нашим предкам по радио объявил нарком иностранных дел СССР. Вячеслав Молотов сообщил о бомбёжках Житомира, Киева, Севастополя, Каунаса и «некоторых других» городов. Лида тогда потеряла не только своё имя.

Гуляя по центру Лиды, смотрите под ноги. Это очень важно! Фрагмент довоенной мостовой. Оригинальные камни, которые помнят трагедию того самого длинного дня в году. 22 июня 1941-го лидяне говорили: «гарэла на бруку». Свинцовый дождь лился на город почти неделю.

Говорят, это была месть за сбитого лётчика Люфтваффе. Всё что стояло между замком, костёлом, собором и дальше вдоль главной улицы – Советской – стало руинами. Сейчас в сердце седой Лиды лишь три дома начала XX века и столько же 1930-х.

Валерий Сливкин, научный сотрудник Лидского историко-художественного музея: «23 июня от 49 до 50 самолётов провели не просто "ковровую бомбардировку", они полили какой-то жидкостью город. И после этого они его сожгли. На фотографиях, которые они сняли через несколько дней после этого, сохранились только коробки зданий».

Сегодня за кирпичный фасадом скрыт деревянный дом 1926-го года. До начала войны – это обитель поэта-борца. Оставаться в Лиде, где Валентина Тавлая все знали, было опасно. 22 июня 1941-го «властитель дум» схватил перо, как штык, ушёл в лес партизанить.

Алесь Хитрун, научный сотрудник музея «Дом В. Тавлая»: «Тут жыла яго першая жонка. У свой час, казалі краязнаўцы, што Кіра была растраляна немцамі. Але ж дзякуючы дзённіку Максіма Танка мы вызначылі, што Кіра жыла ў Вільні па другім дакументам да 1944-га года».

В центре ныне «Культурной столицы Беларуси» – Курган Бессмертия. Это святая земля из Брестской крепости, заставы имени Усова под Гродно, городов, которые приняли первый удар. А выстояв, победили, помня о тех, чей поезд так и не прибыл на станцию.

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