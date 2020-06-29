Врач рассказал, для кого опасна жаркая погода

Источник материала: ОНТ

Врач-ангионевролог Евгений Широков рассказал РБК, что жаркая погода может быть опасна для людей, у которых есть болезни сердца и сосудов, пишет РИА Новости.

Дело в том, что в жару организм теряет жидкость, а это создает дополнительную нагрузку на сердце для больных атеросклерозом, гипертонией или сердечной недостаточностью. Повышается давление, появляются одышка и отеки.

Ожоги от солнца также приводят к гиперкоагуляции. Риск развития тромбов может повыситься у людей с холестериновыми отложениями в сосудах. Необходимо пользоваться солнцезащитными кремами.

Если в жару давление снизилось без препаратов, кардиолог Ярослав Ашимхин предупреждает, что все равно нельзя отказываться от приема назначенных лекарств.

Фото: konoshskayacrb.ru

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