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В Минске возобновляет работу визовый центр Греции

29.06.2020 10:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске возобновляет работу визовый центр Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрешение пересекать греческую границу смогут получить заявители, которые запланировали путешествие после 1 июля.

В Минске возобновляет работу визовый центр Греции

Документы на получение визы центр будет принимать по предварительной записи – ее можно оформить онлайн.

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В Минске возобновляет работу визовый центр Греции

Также специалисты визового центра рекомендуют воспользоваться услугами курьерской службы – например, для возврата паспорта. Такая мера позволит снизить риски для здоровья. Напомним, для иностранных туристов из 29 стран Греция открыла свои границы с 15 июня.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске возобновляет работу визовый центр Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разрешение пересекать греческую границу смогут...
 
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