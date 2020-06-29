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Врач рассказала об опасности регулярного употребления шашлыка
Источник материала: ОНТ
Есть ли опасный вред организму при употреблении шашлыка, рассказала телеканалу
По ее словам, если употреблять шашлык в ограниченном количестве, то он не навредит. Порции в 200-250 граммов будет достаточно. Также не стоит есть этот продукт чаще раза в неделю.
Диетолог утверждает: при более частом употреблении шашлык может стать опасным для здоровья. Это связано с тем, что блюдо готовят на открытом огне, из-за чего на куски мяса попадает сажа, которая является канцерогеном и может способствовать возникновению рака.
По словам врача, стоит избегать образования корочек на мясе.
Марина Макиша также добавила, что в процессе горения образуются фенольные соединения, которые также увеличивают риск развития рака.
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Есть ли опасный вред организму при употреблении шашлыка, рассказала телеканалу «Звезда» врач-диетолог Марина Макиша, передает РИА Новости. По ее словам, если...
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