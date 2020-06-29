ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врач рассказала об опасности регулярного употребления шашлыка

29.06.2020 09:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Врач рассказала об опасности регулярного употребления шашлыка

Есть ли опасный вред организму при употреблении шашлыка, рассказала телеканалу «Звезда» врач-диетолог Марина Макиша, передает РИА Новости.

По ее словам, если употреблять шашлык в ограниченном количестве, то он не навредит. Порции в 200-250 граммов будет достаточно. Также не стоит есть этот продукт чаще раза в неделю.

Диетолог утверждает: при более частом употреблении шашлык может стать опасным для здоровья. Это связано с тем, что блюдо готовят на открытом огне, из-за чего на куски мяса попадает сажа, которая является канцерогеном и может способствовать возникновению рака.

По словам врача, стоит избегать образования корочек на мясе.

Марина Макиша также добавила, что в процессе горения образуются фенольные соединения, которые также увеличивают риск развития рака.

Фото: 7dach.ru 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть ли опасный вред организму при употреблении шашлыка, рассказала телеканалу «Звезда» врач-диетолог Марина Макиша, передает РИА Новости. По ее словам, если...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Польши сделал «лучшие фото НЛО за 40 лет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика