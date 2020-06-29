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Васильев: за годы независимости в Беларуси созданы все условия для развития искусства

29.06.2020 10:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Васильев: за годы независимости в Беларуси созданы все условия для развития искусства

В Беларуси взят курс на стабильность, и это позволило добиться заметных побед в искусстве, проявиться многим талантам. Такое мнение высказал председатель Союза кинематографистов Виктор Васильев, передает БЕЛТА.

Виктор Игоревич отметил: в стране за годы независимости создали все необходимые условия, чтобы искусство развивалось в разных сферах.

Виктор Васильев подчеркнул, что нужно ценить творческую свободу и возможности реализовывать себя.

Фото: БЕЛТА

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В Беларуси взят курс на стабильность, и это позволило добиться заметных побед в искусстве, проявиться многим талантам. Такое мнение высказал председатель Союза...
 
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