Кировская “СДЮШОР” становится чемпионом регулярного чемпионата страны!

Источник материала: Кировец

В Мозыре прошел 4-й, заключительный, тур 13-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Он должен был дать ответы сразу на несколько вопросов, главные из которых: сможет ли Кировская “СДЮШОР” сохранить лидерство в турнирной таблице, кто напрямую станет полуфиналистом суперфинальной серии, а кому понадобятся для этого дополнительные поединки в ¼ финала.









Согласно регламента чемпионата, места в полуфинале сразу “застолбить” могли команды, занявшие первое и второе место. И у “СДЮШОР” в этом плане

были наиболее предпочтительные шансы, поскольку перед началом тура кировчане имели 5 очков преимущества перед ближайшим преследователем “Брестом”. Но именно с этой командой предстоял очный спор, а также с действующим чемпионом страны и обладателем Суперкубка “Гроднооблспортом”, и в случае осечек, первое место спортшколовцы могли потерять.

Матч кировчан и гродненцев можно было смело назвать “битвой Титанов”. И те, и другие не раз добивались побед, но неизменным оставалось главное: напряженная борьба достойных друг друга соперников до последних секунд. Матч в Мозыре исключением не стал. Команды действовали осторожно, и в первом периоде, как итог таких действий, был забит всего один гол, его автором стал капитан “СДЮШОР” Антон Акулич. После перерыва кировчане смогли упрочить преимущество усилиями Андрея Виноградова и Вадима Бокача. Однако “Гроднооблспорт” не зря носит высокие титулы, что и доказал, отыграв два мяча. И все же на второй перерыв команды ушли с перевесом кировчан в 3 мяча, благодаря точным ударам Артемия Дрозда и Станислава Суслова. А в третьем отрезке поединка гродненцы приложили максимум усилий и на еще один гол Артемия Дрозда ответили пятью точными ударами, выйдя за минуту до финального свистка вперед 7:6. К этому моменту наша команда имела на одного полевого игрока меньше: с площадки за 2-е предупреждение был удален Вадим Бокача. И все же за 40 секунд до конца Юрий Петровский перевел игру в овертайм. А здесь кировчане начали снова в меньшинстве, которое в один из моментов использовала гродненская команда – 7:8 в ее пользу…

Измотанные борьбой в триллерном матче с “Гроднооблспортом”, но с уязвленным самолюбием, в следующем, важнейшем, поединке с “Брестом”, который одержав свою очередную победу, вплотную приблизился к лидеру, СДЮШОРовцы старались действовать с минимальным допуском ошибок. И им-таки удалось удержать инициативу в игре. В первом периоде единственный мяч провел Михаил Горбачев, который заменил пропускающего игру Вадима Бокача. После перерыва удвоил результат Антон Акулич. И хотя брестчане один мяч отквитали, в их ворота он влетел еще дважды, благодаря автоголу и точному удару Валентина Михайлова. Брестчане изо всех сил старались спасти для себя матч, и дважды им удалось забить, однако дружина из Кировска умело довела поединок до рабочей, важной победы – 4:3. После финального свистка стало понятно, что “СДЮШОР” (Кировск) стал недосягаем для соперников и завоевал победу в регулярном чемпионате!

На следующий день в очном споре за 2-ю прямую путевку в полуфинал “Брест” оказался сильнее “Гроднооблспорта”. А для “СДЮШОР” заключительная встреча со “Щучином” турнирного положения не меняла, как, впрочем, и для щучинцев, которые финишировали 4-ми. Тем не менее, завершить “регулярку” на мажорной ноте для кировчан было делом чести. Игра получилась довольно напряженной. Пропустив на первых секундах, пляжники из Кировска через минуту отыгрались усилиями Егора Гордецкого. Однако до первого перерыва щучинцы вышли вперед. Во втором периоде вновь блеснул мастерством наш голкипер Владимир Устинович, который дважды поразил ворота своего визави и партнера по национальной сборной Валерия Макаревича, кстати, лучшего игрока Беларуси прошлого сезона. Невероятно, но Устинович в этом чемпионате отличился уже 6 раз! Укрепил преимущество кировчан Станислав Суслов. И все же щучинцы смогли спастись до финального свистка, переведя игру в дополнительное время. Это был третий овертайм в чемпионате, и все – с участием “СДЮШОР”, и дважды – с командой из Щучина. Более высокий класс кировчан все же сказался: две победные точки в игре поставили Вадим Бокач и Егор Гордецкий – 6:4!

Итак, “СДЮШОР” заняла 1-е место в регулярном чемпионате Беларуси, набрав 37 очков, одержав 13 побед (2 из них в овертайме), потерпев всего 2 поражения с минимальным счетом, забив 101 мяч (больше всех) и пропустив 50 (меньше всех). Однако сейчас наступает самый ответственный отрезок чемпионата – Суперфинал, который пройдет в 2 этапа. И первый из них 18-19 июля состоится в Кировске! Вначале в стыковых матчах ¼ финала определятся остальные полуфиналисты. Соперником “СДЮШОР” станет победитель пары “Щучин” – “М-Сити” (Мозырь). В полуфиналах и финале встречи соперников продлятся до двух побед одной из команд.

Александр ХОХЛОВ.

Фото https://vk.com/fc_szczuczyn